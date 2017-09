Vergiftete Babynahrung: Deutsche Polizei fahndet nach Erpresser

Die Polizei in Baden-Württemberg fahndet nach einem Erpresser, der in Deutschland mit der Vergiftung von Lebensmitteln droht. Die Polizei Konstanz veröffentlichte am Donnerstag Bilder eines etwa 50-jährigen Mannes, der Mitte September fünf Gläser mit vergifteter Babynahrung in einem Supermarkt in Friedrichshafen platziert haben soll.

Die Polizei in Konstanz erklärte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, es handle sich um einen "bundesweit bedeutsamen Erpressungsfall". Laut der Konstanzer Tageszeitung "Südkurier" gibt es in dem Fall auch Verbindungen nach Österreich. Details nannten die Experten nicht.

Der oder die Erpresser fordern den Ermittlern zufolge einen zweistelligen Millionenbetrag und drohen damit, 20 vergiftete Lebensmittel in den Handel zu bringen. Auf die fünf Gläser mit vergifteter Babynahrung hatte der Erpresser in seinem Schreiben hingewiesen.

In der Babynahrung wurde Ethylenglycol gefunden, das unter anderem als Kühlflüssigkeit verwendet wird. "Es wurde in die Nahrung eingerührt", sagte Ministerialrätin Petra Mock. Es handle sich um eine klare, süß schmeckende Flüssigkeit. "Schon 30 Milliliter sind bei Erwachsenen gesundheitsgefährdend", sagte sie. Ethylenglykol müsse aber nicht tödlich sein, wenn rechtzeitig ärztlich dagegen vorgegangen werde.

Gefahr nicht auf Babynahrung beschränkt

Die Warnung vor vergifteten Lebensmitteln dürfe aber nicht auf Babynahrung beschränkt bleiben, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer. In dem Erpresserschreiben waren demnach keine bestimmten Lebensmittel genannt.

Zudem drohten der oder die Täter damit, eeutschland- oder auch europaweit vergiftete Produkte in den Handel zu bringen. "Wir nehmen den Täter ernst", sagte Stürmer. Es sei davon auszugehen, dass dieser "sehr skrupellos" sei.

Die Ermittler baten Kunden, beim Kauf von Produkten auf mögliche Manipulationen zu achten. "Es besteht aber kein Anlass zu Panik und Hysterie", sagte Stürmer.

Bei dem Verdächtigen, nach dem die Behörden fahnden, soll es sich laut dem Polizeivizepräsidenten mit "sehr großer Wahrscheinlichkeit" um den Mann handeln, der die Gläser mit vergifteter Babynahrung in die Geschäfte in Friedrichshafen brachte. Die zuständigen Behörden in Vorarlberg gaben gegenüber der APA an, mit den zuständigen Behörden in Kontakt zu stehen.

(APA/dpa/red.)