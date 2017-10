Las Vegas: Polizei bestätigt mehr als 50 Tote nach Schüssen aus Hotelfenster

Bei einem Angriff auf ein Konzert in Las Vegas am späten Sonntagabend tötete ein Mann mindestens 50 Menschen, bestätigte die Polizei. Mehr als 200 weitere wurden verletzt. Mehrere Menschen befanden sich noch in kritischem Gesundheitszustand. Nie zuvor in der Kriminalgeschichte der USA kamen bei einem derartigen Verbrechen mehr Menschen ums Leben.

Der Schütze feuerte um kurz nach 22 Uhr Ortszeit (7 Uhr mitteleuropäischer Zeit) vom 32. Stockwerk eines Hotels an der berühmten Casino-Meile aus auf Besucher eines Konzerts. Der Mann wurde gestellt und getötet, berichtete die Polizei. Bei dem Mann soll es sich um den 64-jährigen Stephen Paddock handeln. Wie Bezirkssheriff Joseph Lombardo sagte, wurden in dem Hotelzimmer, von dem aus der Schütze auf Konzertbesucher feuerte, mehrere Waffen gefunden. Die Frau, nach der zuvor gefahndet worden war, sei mittlerweile "lokalisiert", sie werde aber nicht als "Verdächtige" eingestuft. Die Frau soll gemeinsam mit Paddock in einem Haus in Mesquite gewohnt haben, 80 Kilometer nordöstlich von Las Vegas.



Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Hinweise auf zwei Autos zu geben - auf einen Hyundai und einen Chrysler Pacifica Touring, beide mit Kennzeichen aus Nevada. Schon in der Nacht hatte die Polizei erklärt, bei dem Schützen handle es sich um einen Bürger von Las Vegas ohne Verbindungen zu militanten Gruppen.

Las Vegas: Massaker am Las Vegas Strip

"Im Moment glauben wir an eine Einzeltat, einen 'einsamen Wolf'", sagte Sheriff Joe Lombardo. Die Behörde rief die Menschen in der Nacht auf Montag dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden.

US-Präsident Donald Trump hat den Opfern und Hinterbliebenen per Twitter sein Mitgefühl ausgesprochen und kondoliert. Trump schrieb von einer "schrecklichen Schießerei". Der Präsident endete seinen Tweet mit "Gott schützte Euch".

Schüsse "wie Feuerwerk"

Die Schüsse des Angreifers trafen Besucher des Country-Musik-Festivals "Route 91 Harvest", nahe des Mandalay Bay Casinos. Zeugen berichten etwa auf CNN von vielen Schüssen - wie "Feuerwerk", wie "Maschinengewehre". Es seien "Hunderte Schüsse" gefallen. Die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson sagte: "Wir krochen über Tote." Sie habe viele Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN.

Das dreitägige Festival, bei dem über das Wochenende zahlreiche Country Acts auftraten, fand zum ersten Mal statt, berichtete das Magazin "Rolling Stone". Abgehalten wurde das Festival auf am südlichen Ende des Vegas Strip auf einem ehemaligen Parkplatz. 30.000 Besucher fasst das Gelände. Es spielte gerade Jason Aldean als letzter Act des Abends, als die Schüsse fielen. 30 Sekunden lang soll es nach den ersten Schüssen gedauert haben, bis die Musiker die Gefahr bemerkten und zu spielen aufgehört haben. Aldean sprach auf Instagram von einem "Abend jenseits von entsetzlich".

"Musste nur auf die Mitte zielen"

Der Todesschütze konnte einem Experten der US-Bundespolizei FBI zufolge so viele Menschen töten, weil er aus einer erhöhten Position heraus schoss. Da rund 30.000 Menschen auf engem Raum zusammengestanden hätten, "musste er nur auf die Mitte zielen und den Abzug drücken", sagte James Gagliano, FBI-Agent im Ruhestand, dem Sender CNN.

Zudem habe die Position des Schützen Verwirrung und Panik in der Menschenmenge verursacht. Wenn ein Schütze aus einer erhöhten Position schieße, "weiß niemand, wo die Schüsse herkommen", sagte Gagliano. "Menschen sind nicht darauf trainiert, nach oben zu schauen."

Als Waffe habe der Täter vermutlich ein Maschinengewehr oder eine andere militärische Waffe benutzt, sagte der FBI-Fachmann weiter. Darauf deuteten die Schussgeräusche hin, die auf Videos vom Tatort zu hören gewesen seien.

(APA/Reuters)