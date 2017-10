Mehr als 20 Tote nach Schüssen bei Konzert in Las Vegas

Bei einem Angriff auf ein Konzert in Las Vegas sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Mehr als 100 weitere würden wegen Schussverletzungen behandelt. 14 davon befänden sich in kritischem Zustand, berichtet eine Sprecherin der Universitätsklinik. Die Polizei bestätigte, einen Verdächtigen getötet zu haben. Der Schütze soll in Las Vegas gewohnt haben. Die Polizei fahndete nach einer Frau, die mit dem Mann im Hotel abgestiegen war.

"Im Moment glauben wir an eine Einzeltat, einen 'einsamen Wolf'", sagte der Sheriff der Las Vegas Metropolitan Police, Joe Lombardo. Die Polizei twitterte, dass sie derzeit nicht von mehreren Schützen ausgehe. Die Behörde rief die Menschen in der Nacht auf Montag dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden.

Schüsse "wie Feuerwerk"

Lokale Medien berichten von Schüssen beim Country-Musik-Festival "Route 91 Harvest", nahe des Mandalay Bay Casinos. Zeugen berichten etwa auf CNN von vielen Schüssen - wie "Feuerwerk", wie "Maschinengewehre". Es seien "Hunderte Schüsse" gefallen. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Die "LA Times" zitiert Zeugen, die meinten, die Schüsse schienen aus einem der oberen Stockwerke des Hotels zu kommen. Das dreitägige Festival, bei dem über das Wochenende zahlreiche Country Acts auftraten, fand zum ersten Mal statt, berichtete das Magazin "Rolling Stone".

Abgehalten wurde das Festival auf am südlichen Ende des Vegas Strip auf einem ehemaligen Parkplatz. 30.000 Besucher fasst das Gelände. Es spielte gerade Jason Aldean als letzter Act des Abends, als die Schüsse fielen. 30 Sekunden lang soll es nach den ersten Schüssen gedauert haben, bis die Musiker die Gefahr bemerkten und zu spielen aufgehört haben. Jake Owen, der vor Aldean auf der Hauptbühne gespielt hatte, twitterte: "Bete für alle hier in Vegas. Ich wurde Zeuge des unvorstellbarsten Ereignisses. Wir sind okay. Andere nicht. Bitte, betet!"

"In der ganzen Innenstadt war Sirenengeheul zu hören, SWAT-Einsatzkommandos waren ebenso unterwegs", berichtete ein Journalist der Austria Presse Agentur aus Las Vegas. "Da geht irgendetwas komplett Verrücktes vor", sagte eine Taxilenkerin über Funk zu einem Kollegen, in dessen Wagen die beiden Österreicher vom Flughafen der größten Stadt im Bundesstaat Nevada am Weg zu ihrem Hotel in die Innestadt waren - ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Schüsse in der Innenstadt fielen.

(APA/Reuters)