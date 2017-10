Zwei Tote nach Schüssen in Las Vegas

Bei einer Schießerei in Las Vegas sind einem Krankenhaus zufolge mindestens zwei Menschen getötet worden. 24 weitere würden wegen Schussverletzungen behandelt, sagte ein Kliniksprecher am Montag. Die Polizei erklärte, sie gehe Berichten nach, dass am Mandalay Bay Casino auf der Vergnügungsmeile der Stadt geschossen werde. Auf Twitter hieß es, zwei Angreifer hätten dort auf Sicherheitskräfte geschossen und das Gebäude sei abgesperrt. Die Polizei bestätigte, einen Verdächtigen überwältigt zu haben.

Lokale Medien berichten von mehreren Schüssen beim Country-Musik-Festival "Route 91", nahe des Mandalay Bay Casinos. Zeugen berichten etwa auf CNN von vielen Schüssen - wie "Feuerwerk", wie "Maschinengewehre". Die Behörde rief die Menschen über Twitter am Montag dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden.

"In der ganzen Innenstadt war Sirenengeheul zu hören, SWAT-Einsatzkommandos waren ebenso unterwegs", berichtete ein Journalist der Austria Presse Agentur aus Las Vegas. "Da geht irgendetwas komplett Verrücktes vor", sagte eine Taxilenkerin über Funk zu einem Kollegen, in dessen Wagen die beiden Österreicher vom Flughafen der größten Stadt im Bundesstaat Nevada am Weg zu ihrem Hotel in die Innestadt waren - ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Schüsse in der Innenstadt fielen.

(APA/Reuters)