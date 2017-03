Das Geld wächst nicht auf Bäumen oder Die Taschengeldfrage

Einen Schimmel, eine hellbraune Stute und ein braun geschecktes Pony. Konzentriert stellt die sechsjährige Helene Riedler die drei Spielzeugpferde nebeneinander. Dazu legt sie eine nussgroße Scheibtruhe, einen Kübel mit Karotten und einen Haufen Äpfel, der so groß ist wie der Daumennagel eines Erwachsenen. Man spürt, dass dem blonden Mädchen mit den geflochtenen Zöpfen diese Gegenstände sehr am Herzen liegen. Denn sie unterscheiden sich in einer wichtigen Sache vom Rest der Spielsachen in ihrem Zimmer: Sie hat sie mit ihrem eigenen Geld bezahlt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2017)