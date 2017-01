Ministerin erwägt Unterrichtsfach „digitale Kompetenzen“

Schon eine Weile arbeitet das Bildungsministerium an einem Konzept zum digitalen Lernen. Bisher betonte man gerne, dass das Thema wichtig sei, konkrete Schritte etwa im Unterricht oder zur Lehrerausbildung blieben aber aus.

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) sagte nun gegenüber dem ORF-Radio, dass digitale Kompetenzen in Zukunft eine größere Rolle spielen werden. Kinder und Jugendliche müssten Hasspostings und die Seriösität von Quellen im Internet einordnen können.

Sie will "digitale Kompetenzen" eventuell sogar in einem eigenen Unterrichtsfach unterrichten lassen. Informationen aus dem Internet solle man kritisch hinterfragen und niemanden im Netz bloßstellen, so Hammerschmid. Diese Kompetenzen will sie von der Volksschule an verankern - ob als eigenes Fach oder in bestehenden Fächern integriert, sollen die Schulen mitbestimmen können.

