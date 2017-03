Acht Mythen zur Privatschule

Babys, die schon sechs Jahre im Voraus angemeldet werden, in der Hoffnung, dass ihnen so ein Schulplatz fix ist. Fünfjährige, die ein Jahr vor Schulbeginn einen regelrechten Marathon an Vorstellungsterminen an mehreren Schulen absolvieren. Es sind teils recht drastische Mittel, zu denen Eltern greifen, um ihr Kind auf jeden Fall in einer Privatschule unterzubringen.



Der Ruf der meisten privaten Schulen ist gut, während gerade in Wien die öffentlichen Schulen – Stichwort Ausländerklassen – auf viele abschreckend wirken. Doch welche gängigen Mythen über private und öffentliche Schulen stimmen – und welche müssen relativiert werden? Ein Faktencheck.