Kritik an Schulautonomie: Lehrer treffen sich in der Stadthalle

Der Zentralausschuss der Wiener Pflichtschullehrer lädt heute zu einer Informationsveranstaltung zum geplanten Schulautonomiepaket in die Stadthalle. Thematische Schwerpunkte sind laut dem obersten Wiener Pflichtschullehrer-Personalvertreter Stephan Maresch (FCG) die geplante Abschaffung der ZIS sowie die geplante Möglichkeit, die Klassenschülerhöchstzahl von 25 Kindern aufzuheben und gemeinsam verwaltete Cluster aus bis zu acht Schulen zu bilden.

Aufregung hat sich hier zuletzt vor allem wegen eines bisher wenig beachteten Punkts verbreitet – wegen der Streichung des Paragraf 27a des Schulorganisationsgesetzes. Dahinter verbirgt sich die Abschaffung der sogenannten Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS).

Sie würden, so sagen die Lehrer, aber unglaublich wichtige Arbeit leisten. Laut Gesetz sind diese Zentren Sonderschulen mit der Aufgabe, sich um die sonderpädagogischen Maßnahmen in anderen Schularten zu kümmern. Was kompliziert klingt, heißt, dass die ZIS Sonderschulpädagogen in andere Schulen schicken. Diese diagnostizieren den sonderpädagogischen Förderbedarf bei Kindern und betreuen diese dann vor Ort.

Das Bildungsministerium schafft diese eigenständigen Zentren nun ab und gliedert sie in die Bildungsdirektionen ein, wie die Landesschulräte künftig heißen. Es kommt also zu einer Zentralisierung. Die Wiener Pflichtschullehrer drücken das deutlich dramatischer aus: „Es wird ein qualitativ hochwertiges Supportsystem abgeschafft und hoch qualifizierte Sonderpädagogen sollen durch billige Assistenzkräfte (,Hilfslehrer') ersetzt werden“, heißt es in ihrer Stellungnahme.

(Red.)