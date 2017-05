300 Minuten für zwei Texte: Zentralmatura startet mit Deutsch

Mit den Klausuren in Deutsch startet heute um 8.30 Uhr die Zentralmatura. An 342 Gymnasien findet die Zentralmatura ab heute bereits zum dritten Mal flächendeckend statt, an 325 berufsbildenden höheren Schulen zum zweiten Mal. Eine Premiere ist sie für die Kandidaten bei der Berufsreifeprüfung.

Insgesamt treten knapp 46.000 Kandidaten an. 4000 davon im Rahmen der Berufsreifeprüfung. Über alle Klausurfächer gerechnet werden knapp 122.000 Prüfungen zentral abgewickelt, für die 261.000 Aufgabenhefte bereitgestellt werden. Inklusive Ersatzheften ergibt das knapp fünf Millionen Druckseiten.

Auswahl aus drei Themen

Deutsch ist dabei das einzige größere Fach, bei dem die Klausuren für alle Schüler bundesweit einheitlich sind. Die Prüfungskandidaten können dabei eines aus drei Aufgabenpaketen auswählen, die jeweils unter einer thematischen Klammer stehen und müssen innerhalb von 300 Minuten zwei Texte verfassen.

Vergangenes Jahr waren die Themen Stadtleben (Textinterpretation von zwei Gedichten und eine Zusammenfassung), Tourismus (Analyse und Kommentar zu einem Essay) sowie Gesundheit und Subsistenzwirtschaft (Meinungsrede und Leserbrief). Über letzteres witzelten Schüler im Internet („Schreibts an Artikel über Spinner in da Einöde“).

Die konkreten Maturaaufgaben wurden in den Vorjahren stets am nächsten Tag auf der Homepage des Bundesinstituts für Bildungsforschung (Bifie) veröffentlicht. Heuer läuft die Zentralmatura erstmals unter der Führung des Bildungsministeriums, das die zuständige Stelle des Bifie eingegliedert hat.

Mathematik in einer Woche

Auf die heutige Deutschklausur folgt diese Woche Englisch (5. Mai). Die zweite Prüfungswoche startet mit Französisch (8. Mai). Weiter geht es mit Spanisch, Unterrichtssprachen Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch (9. Mai), Mathematik (10. Mai) und Italienisch (11. Mai). Den Abschluss machen am 12. Mai Latein und Griechisch.

