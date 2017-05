Das Problem mit der Mathematik

Wien. Für knapp 46.000 Maturanten ist es so weit: Am Mittwoch startet die Zentralmatura. Auf die erste Klausur in Deutsch folgen Englisch und Französisch. Und in einer Woche ist das Fach dran, das der grüne Jugendsprecher, Julian Schmid, wegen der zahlreichen Fünfer zuletzt gerne zum Wahlfach degradieren wollte: die Mathematik. Tatsächlich war der Frust nach der Matura im Vorjahr groß: Ein Fünftel der Gymnasiasten kassierte damals bei der schriftlichen Klausur ein Nicht genügend. Mit seiner (rasch auch von der eigenen Partei abgekanzelten) Idee traf Schmid jedenfalls einen gewissen Nerv.

