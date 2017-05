Deutschklausur: Zeitunglesen und Facebook bei der Matura

Zeitunglesen, Selbstvermessung und das Internet in der Schule: Das waren die drei großen Themenbereiche, aus denen die knapp 46.000 Maturanten bei der gestrigen Zentralmatura in Deutsch wählen konnten. Der erste Tag des diesjährigen Zentralmaturareigens ist glatt und ohne Probleme verlaufen, wie es aus dem Büro von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) zur „Presse“ hieß.

Wie Schüler am Nachmittag nach der Matura der „Presse“ berichten, mussten die Maturanten beim ersten Thema in Deutsch einen Leserbrief zu einem Artikel schreiben, wonach Zeitungsleser besser in der Schule sind sowie ein Gedicht von Mascha Kaleko interpretieren. Im zweiten Aufgabenpaket ging es um die Selbstvermessung mithilfe von Online-Tools. Gefragt war eine Empfehlung, ob eine Klasse von einem Sportartikelhersteller Fitnessarmbänder annehmen soll, und ein Kommentar.

Im dritten Aufgabenpaket ging es um das Internet in der Schule und die Frage, wie Facebook die Medienwelt verändert. Darüber sollten die Schüler in den insgesamt 300 Minuten, die sie für die Deutschmatura Zeit hatten, eine Erörterung und eine Zusammenfassung eines Zeitungsartikels schreiben.

Deutsch ist bei der Zentralmatura das einzige größere Fach, bei dem die Klausuren für alle Schüler bundesweit einheitlich sind. Die genauen Aufgabenstellungen der Matura werden am Donnerstag im Lauf des Vormittags vom Bildungsressort veröffentlicht und sind dann online auf der Webseite zur Zentralmatura einsehbar.

Als nächstes ist die Englischklausur dran

Am Donnerstag macht die Zentralmatura Pause, am Freitag geht es dann weiter mit der zentralen Klausur in Englisch. Am Montag folgt die zentrale Klausur in Französisch, weiter geht es mit Spanisch und den Unterrichtssprachen Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch (9. Mai). Es folgen Mathematik (10. Mai) und Italienisch (11. Mai). Den Abschluss der Klausuren machen am 12. Mai Latein und Griechisch.

Wer bei der schriftlichen Maturaklausur durchgefallen ist, kann sich den Fünfer bei der mündlich durchgeführten Kompensationsprüfung ausbessern.

(beba)