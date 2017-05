Knapp 30.000 Schüler schreiben Englischmatura

Nach einer Maturapause wegen des oberösterreichischen Landesfeiertags geht es heute weiter mit Englisch: Knapp 30.000 Schüler schreiben heute ab 8.30 Uhr die zentralen Klausuren in Englisch. Anders als in Deutsch – das Fach machte am Mittwoch den Auftakt – sind in Englisch nicht alle Prüfungsteile exakt gleich: Ein Teil der Aufgaben für AHS und BHS unterscheidet sich, zusätzliche Variationen gibt es, je nachdem wie lange die Sprache gelernt wurde.

Die Deutschmatura war am Mittwoch ohne Probleme verlaufen. Zeitunglesen, Selbstvermessung und das Internet in der Schule waren die drei großen Themenbereiche, aus denen die knapp 46.000 Maturanten – in Deutsch müssen alle maturieren – wählen konnten. Experten sahen an den Themenstellungen keinen Skandal, allerdings bei den beiden nicht-literarischen Paketen inhaltliche Überschneidungen: In beiden ging es mehr oder weniger um das Internet.

Die konkreten Aufgabenstellungen der Deutschklausur hat das Bildungsministerium am Tag nach der Klausur veröffentlicht. Die Themen der Englischmatura veröffentlicht das Bildungsministerium am Samstag Vormittag auf der Webseite der Zentralmatura.

Mathematik am Mittwoch

Kommende Woche geht es mit der Zentralmatura weiter. Am Montag folgt die zentrale Klausur in Französisch, weiter geht es mit Spanisch und den Unterrichtssprachen Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch (9. Mai). Es folgen Mathematik (10. Mai) und Italienisch (11. Mai). Den Abschluss der Klausuren machen am 12. Mai Latein und Griechisch.

(beba)