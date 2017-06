Schulautonomie vertagt: Grüne sprechen von Kompromiss

Die Verhandlungen über eine Zweidrittelmehrheit für das Schulautonomiepaket ziehen sich weiter in die Länge. Nach einem „konstruktiven“ Treffen zwischen SPÖ. ÖVP und Grünen am Donnerstag war eigentlich ein weiterer Termin für Freitag vereinbart worden. Der fand nicht statt, wie der grüne Bildungssprecher Harald Walser der „Presse“ sagt. „Die Verhandlungen sind heute nicht abgeschlossen worden, weil die entsprechenden Gesetzestexte nicht vorgelegt wurden.“ Walser geht davon aus, dass es kommende Woche einen neuen Termin gibt.

Am Donnerstag habe man „detaillierte Übereinstimmung“ in einigen wesentlichen Punkten erzielt, darunter auch in dem umstrittenen Punkt der Gesamtschulmodellregionen: Dass solcher Versuch in ganz Vorarlberg möglich wird, war bisher stets die Bedingung der Grünen.

Man sei zu einem guten Kompromiss gekommen, sagt Walser. Dieser sieht eine bundesweite 15-Prozent-Begrenzung für Gesamtschulmodellregionen vor und die Einbindung der Schulpartner. Weiter wollte Walser nicht ins Detail gehen. Es geht aber wohl darum, dass für eine Modellregion Eltern, Lehrer und Schüler der betroffenen Standorte zustimmen müssen.

Dass die Versuche mit 15 Prozent bundesweit statt (wie im ursprünglichen Entwurf vorgesehen) mit 15 Prozent pro Bundesland beschränkt werden sollen, hatten die Grünen beim Sechs-Parteien-Gespräch vergangene Woche eingebracht. Die SPÖ hatte den Vorschlag als guten Kompromiss bezeichnet, die ÖVP hatte Bewegung von den Grünen verlangt – und begonnen, auch mit der FPÖ zu verhandeln.

