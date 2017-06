Schulautonomie vertagt: Mahrer bringt wieder FPÖ ins Spiel

Bei der Schulautonomie scheint es nach einer „konstruktiven“ Verhandlungsrunde nun wieder zu haken. Das eigentlich für gestern vereinbarte Sechs-Augen-Gespräch zwischen Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ), ÖVP-Wissenschaftsminister Harald Mahrer und dem grünen Bildungssprecher Harald Walser fiel aus. Mit einer neu angesetzten Runde mit der FPÖ macht die ÖVP nun wieder Druck auf die Grünen.

„Die Verhandlungen wurden nicht abgeschlossen, weil die Gesetzestexte nicht vorgelegt wurden“, sagte Walser zur „Presse“. Seiner Ansicht nach sei es so weit gewesen: Am Donnerstag hätte man „detaillierte Übereinstimmung“ in wesentlichen Punkten erzielt – auch, was die grüne Bedingung einer Vorarlberger Gesamtschulmodellregion angeht. „Ein Kompromissvorschlag wurde von allen Verhandlungsteilnehmern als sehr brauchbar eingestuft.“

Der Vorschlag sieht demnach eine bundesweite 15-Prozent-Grenze für Gesamtschulversuche vor – Vorarlberg könnte also vorpreschen – und außerdem die Einbindung der Schulpartner. Es geht hier wohl darum, dass Eltern, Lehrer und Schüler der betroffenen Schulstandorte zustimmen müssen.

SPÖ ist „hoffnungsfroh“

In der ÖVP sieht man das Ganze noch nicht so weit gediehen. „Es wurde nichts vereinbart oder fixiert“, heißt es aus dem Büro Mahrers. Er bringt die FPÖ wieder ins Spiel, mit der man am Dienstag wieder Gespräche führen werde. Entscheidend für alle weiteren Gespräche mit den beiden Oppositionsparteien sei, „dass echte Autonomie im Zentrum steht“, betonte Mahrer.

In Hammerschmids Büro wollte man die Verhandlungen gestern überhaupt nicht kommentieren. Nur so viel: Es werde weitere Gespräche geben und man sei „hoffnungsfroh“. Bis Dienstag müsse man jedenfalls fertig sein, denn am Mittwoch müsse das Paket ins Plenum gebracht werden.

Gesamtschule oder Sprachklassen

Für die Verabschiedung des Schulautonomiepakets ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat und somit neben den Stimmen der Regierungsparteien auch jene der Grünen oder der FPÖ nötig. Die Grünen verlangten dafür die gesetzliche Ermöglichung einer Modellregion zur gemeinsamen Schule in Vorarlberg - das würde allerdings über den Ministerratsvortrag hinausgehen, der eine 15-Prozent-Grenze aller Standorte bzw. 15 Prozent aller Schüler der jeweiligen Schulart pro Bundesland vorgesehen hat, und wird in der ÖVP kritisch gesehen.

Die FPÖ wiederum wollte bei den bisherigen Verhandlungen unter anderem Sprachklassen für Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnis, was die SPÖ nicht mittragen wollte. Zuletzt kam ein geplanter Termin mit der FPÖ zu Gunsten von Gesprächen mit den Grünen nicht zustande.

(beba/APA)