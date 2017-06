Digitalisierung: Das Schulsystem lernt schön langsam

Wien. Politikerbesuche in Schulen sind keine Seltenheit. Das bringt immer gute Pressefotos. Auffallend oft waren sie – vom Bundeskanzler über diverse Minister abwärts – zuletzt in Laptop- und Tabletklassen zu Gast. Dort, bei den elektronischen Musterschülern, lässt sich die Digitalisierungsoffensive eben besonders gut verkaufen. Doch wie sieht die Situation eigentlich in den Klassenzimmern hinter dem Vorhang aus?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2017)