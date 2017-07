Ausgrenzung: Montessorischule im Visier des Volksanwalts

Eine Montessori-Schule in Niederösterreich ist ins Visier der Volksanwaltschaft geraten. Volksanwalt Peter Fichtenbauer hat am Donnerstag in einer Aussendung auf die Ausgrenzung eines Buben mit Diabetes und den Verdacht der Diskriminierung eines Transgenderkindes verwiesen. Ein amtswegiges Prüfverfahren werde eingeleitet.

Der aktuellste Fall ist der eines zehnjährigen Transgenderkindes, das eigentlich ab Herbst die Privatschule in Brunn am Gebirge besuchen sollte, dann aber abgelehnt wurde, weil das als Bub geborene Kind jetzt als Mädchen lebt. 2014 soll ein Bub vom Unterricht ausgeschlossen worden sein, weil er an Diabetes erkrankt war.

Da es sich um eine private Einrichtung handelt, könne die Volksanwaltschaft die Schule nicht direkt überprüfen. Fichtenbauer leitet aber ein Prüfverfahren ein, "um zu erfahren, ob sich die staatliche Schulaufsicht ausreichend mit der betreffenden Schule auseinandergesetzt hat". Auch Privatschulen, vor allem wenn sie ein Öffentlichkeitsrecht haben, würden der Aufsicht unterliegen.

Eltern wehren sich

Indes ist am Donnerstag ein Elternbrief ergangen. "Als Elternvertreter von 21 Familien mit 29 Kindern der (...) Schule wenden wir uns an Sie, da nun auch die Grenze unserer Verträglichkeit überschritten ist", heißt es in dem Schreiben. Ihre Mädchen und Buben würden "mit Begeisterung und Freude" täglich zur Schule gehen. "Unsere Kinder sind glücklich dort!"

Die Eltern orten dem Brief zufolge "unfaire und einseitige Berichterstattung". Und: "Wir haben Angst, dass die Schule unserer Kinder ungerechter Weise einen irreparablen Schaden nimmt!"

(APA/red.)