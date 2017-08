Lehrermangel wird „an Dramatik zunehmen“

Die Personalverantwortlichen für Schulen arbeiten derzeit mit Hochdruck. Denn schon am Montag in einer Woche ist im Osten des Landes Schulbeginn und bis dahin gilt es, alle Schulen mit ausreichend Lehrern zu versorgen. Das ist nicht leicht. In manchen Schulfächern und Regionen kann der Lehrermangel nämlich nur noch durch Sonderregelungen abgefedert werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2017)