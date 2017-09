Gewerkschaft: Protest ab 26 Schülern pro Klasse

Wien. Der Schulbeginn kommende Woche wird vor allem in Wien zur Belastungsprobe für Schulbehörden, Direktoren und Lehrer. Das gilt besonders für Pflichtschulen. Denn Wien verzeichnet als einziges Bundesland deutliche Zuwächse bei den Schülerzahlen. Die Lehrergewerkschaft wird sich anschauen, wie sich das in der Praxis auswirkt, vor allem auch was die Einhaltung der Höchstzahl von 25 Schülern pro Klasse betrifft.

("Die Presse", Printausgabe, 02.09.2017)