Professional MBA Automotive Industry

Die Vermittlung von Wissen über die Gestaltung und das Management unternehmerischer Prozesse in der Automobil- und der dazugehörigen Zulieferindustrie zeichnen das von der FIBAA akkreditierte MBA-Programm aus – eine länderübergreifende Kooperation der Technischen Universität Wien und der STU Bratislava.

Inhalte

Umfassendes Managementwissen mit Vertiefung in Prozess- und Qualitätsmanagement sowie Produktion und Logistik für die Automobil- und Zulieferindustrie



Modalitäten

Vier Semester, berufsbegleitend, modularer Aufbau, in Englisch



Zulassung

Vorliegen eines facheinschlägigen, international anerkannten, ersten

akademischen Studienabschlusses oder einer gleichwertigen Qualifikation sowie mind. zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung



Abschluss

Master of Business Administration (MBA)



Start

19. Oktober 2017



Information

TU Wien, Continuing Education Center

Dr. Man-Wook Han

Tel.: +43/(0)1/588 01-41712

han@cec.tuwien.ac.at



Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (CV und Motivationsschreiben) in englischer Sprache bis spätestens 26. März 2017 an:

stipendium@diepresse.com



Die Stipendien werden von einer Jury vergeben. Der Selbstbehalt der Stipendiat/inn/en beträgt je Euro 10.000 zzgl. Reise- und Aufenthaltskosten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner/innen werden verständigt.