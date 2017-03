Int. Executive MBA Int. Strategy and Market Development

Für alle erfahrenen und zukünftigen Führungskräfte, die sich für die wachsenden Herausforderungen im internationalen Umfeld qualifizieren möchten. Der akademische Abschluss wird von der Universität verliehen.

Inhalte

Optimale Kombination aus General Management, Leadership und Expertenwissen aus dem internationalen Umfeld



Modalitäten

45-50 Präsenztage in 4 Semestern, berufsbegleitende Blockmodule, Deutsch/Englisch, davon 5 Top-Auslandsaufenthalte an der Lomonosov University in Moskau, Westminster University in London, Philipps Universität in Marburg/Frankfurt, York University in Toronto und an der Georgetown University in Washington DC.



Zulassung

Mehrjährige Berufspraxis mit Leitungsfunktion oder akad. Abschluss mit

Berufserfahrung, Assessment



Abschluss

Master of Business Administration (MBA)



Start

9. Oktober 2017



Information

SMBS – University of Salzburg Business School

Sigmund-Haffner-Gasse 18,

5020 Salzburg

+43-676-88 22 22 16

maria.marschall@smbs.at

OPEN HOUSE am 18. MAI 2017 ab 17 Uhr



Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (CV und Motivationsschreiben) bis spätestens 15. August 2017 an

stipendium@diepresse.com.



Das Stipendium wird von einer Jury vergeben. Die

Kosten für das Stipendium trägt „SMBS“ exkl. Reise-,

Unterkunfts- und Verpflegungskosten. Der Rechtsweg

ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird

verständigt.