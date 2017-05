„Presse“-Stipendium zum 21. Philosophicum Lech

Inhalte

Was ist Arbeit? Und ist der Mensch tatsächlich von Natur aus ein Animal laborans, ein arbeitendes Wesen? Digitalisierung und Automatisierung ersetzen immer mehr menschliche Arbeit. Beim 21. Philosophicum Lech werden renommierte Philosophen und Vertreter benachbarter Disziplinen über Wert und Wesen der Arbeit nachdenken und auch anderen Handlungsmöglichkeiten des Menschen wie Muße, Kontemplation oder Faulheit ihre Aufmerksamkeit schenken.

Zielgruppe und Zielsetzung

Vorrangig Studierende der Philosophie, Kultur-, Gesellschafts- und Naturwissenschaften, die auch an der Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit interessiert sind. Chance, an Debatten unserer Zeit zu partizipieren, sich an Diskussionen zu beteiligen, wissenschaftliche und publizistische Kontakte zu knüpfen und Anregungen für akademische Abschlussarbeiten oder wissenschaftlich-essayistische Publikationen

zu gewinnen.

Leistungen

An- und Abreise, vier Nächtigungen mit Frühstück und kostenlose Teilnahme am Symposion und allen Abendveranstaltungen.

Bewerbung

Lebenslauf, Studienerfolg, Foto etc. sowie ein Essay zum Thema „Ein Gedanke zur Faulheit“ (Umfang: 5000-6000 Zeichen). Der Essay stellt das Hauptkriterium zur Stipendienvergabe dar, die besten Essays werden in der Tageszeitung „Die Presse“ publiziert. Die Auswahl der Stipendien erfolgt durch Univ.-Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann, den wissenschaftlichen Leiter des Philosophicum Lech, und „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bewerbungsunterlagen an:

Verein Philosophicum Lech

Kennwort: 21. Philosophicum Lech

Dorf 329

A-6764 Lech am Arlberg

stipendium@philosophicum.com

Weitere Informationen finden Sie unter: www.philosophicum.com



Anmeldeschluss

30. Juni 2017

(Datum Poststempel bzw. Eingang E-Mail)