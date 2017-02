Brain-Drain: Österreich exportiert Forscher nach Deutschland

(c) FABRY Clemens

Unlängst gab es wegen der Uni Graz Wirbel unter österreichischen Historikern. Es ging um die Nachbesetzung des österreichischen Zeitgeschichtlers Helmut Konrad. In die engere Auswahl kamen: keine Österreicher, sondern nur deutsche und schweizerische Kandidaten. Dass inzwischen nicht nur viele deutsche Studenten in Österreich studieren – insgesamt sind es rund 35.000 –, sondern auch sehr viele deutsche Wissenschaftler an den heimischen Universitäten forschen, ist eine Tatsache. „Der Berg ruft“, titelte eine deutsche Zeitung einst über die Forscher, die es (auch) nach Österreich zieht.