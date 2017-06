Knapp mehr Kandidaten als Plätze: WU macht Aufnahmetest

Wer an der Wirtschaftsuniversität ab Herbst Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studieren will, muss zuvor einen Aufnahmetest bestehen. Das ist seit Freitag klar. Für die 3674 Plätze haben 3802 Kandidaten ein Motivationsschreiben abgegeben – das ist der erste Schritt des zweistufigen Verfahrens. Das Aufnahmeverfahren findet daher am 11. Juli statt.

WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger appelliert an die Politik: Damit die Interessenten bestmöglich betreut werden könnten, brauche es eine Finanzierung, die sich an den tatsächlichen Kapazitäten orientiere. „Das bereits vorliegende Universitätsfinanzierungspaket muss vor dem Sommer unbedingt behandelt werden.“

Gerade so stark nachgefragte Studien wie die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – allerdings auch das derzeit (noch) nicht beschränkte Wirtschaftsrecht – bräuchten entsprechende Mittel, um eine bestimmte Anzahl an Studierenden adäquat betreuen zu können.

(red.)