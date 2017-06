Uni-Finanzen als Bedingung für Schulreform?

Wien. Ist die Katze tot, ist sie lebendig? „Ich halte sie eher für tot“, sagt Rektorenchef Oliver Vitouch zur neuen Studienplatzfinanzierung, für die er zuvor das Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger bemüht hatte. Konkret bedeutet das: Die Unis sehen wenig Chancen, dass die Uni-Finanzierung und das entsprechende Budget – Ex-Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner hatte insgesamt 1,35 Milliarden Euro zusätzlich in Aussicht gestellt – noch vor der vorgezogenen Wahl beschlossen werden.

Darüber wurde am Dienstag jedenfalls innerhalb der Noch-Koalition gerungen. Die Studienplatzfinanzierung, bei der die Unis Geld pro Student bekommen und die für bessere Betreuung mehr Geld und neue Zugangsbeschränkungen bringen soll, könnte Auswirkungen auf die Bildungsreform haben (siehe Artikel unten). Aus der SPÖ ist zu hören, dass die ÖVP den Beschluss des Schulautonomiepakets mit der neuen Finanzierung junktimiert. Dass das eine nicht ohne das andere passieren wird, will man im Büro von Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) so nicht bestätigen: „Aus unserer Sicht gibt es kein Junktim.“ Nachsatz: Man müsse Bildung aber gesamtheitlich denken, vom Kindergarten bis zu den Unis. „Deshalb sollten wir alle Themen in diesen Bereichen lösen.“

Die ÖVP drängt die SPÖ massiv zu einem Beschluss der neuen Uni-Finanzierung noch vor der Wahl. ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling ist gegen eine Erhöhung des Uni-Budgets ohne die mit der Studienplatzfinanzierung verbundenen Maßnahmen. Mahrer fordert „staatspolitische Verantwortung im Sinne unserer Universitäten“. Die SPÖ solle sich nicht „vor der Verantwortung weiterer Zugangsregelungen in Massenfächern drücken“. „Die Universitätsfinanzierung aufgrund politischen Taktierens vor der Wahl nicht umzusetzen, wäre in höchstem Maße unverantwortlich.“ Weitere vier Jahre Stillstand wären für die Unis und die Studenten fatal. Den Vorwurf der zu kurzen Vorbereitungszeit lässt er nicht gelten. Man sei mit der SPÖ seit Monaten wöchentlich in Kontakt und habe sie umfassend informiert.

Darüber ist man in der SPÖ empört: Man sei nicht laufend informiert worden, es habe diese wöchentlichen Gespräche nicht gegeben, heißt es aus dem Büro von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ). Laut Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) habe der Koalitionspartner zur Studienplatzfinanzierung bislang nur eine „lose Blattsammlung“ vorgelegt, „wo an den entscheidenden Stellen Kreuzerl im Text vorkommen“. Man rede erst seit zwei Wochen über die Universitätsreform. „Das ist mit Sicherheit ein Zeitraum, wo am Ende nichts Seriöses herauskommen wird“, so Kern.

Weil bis Ende dieses Jahres laut Gesetz das Gesamtbudget für alle 21 Unis für die Jahre 2019-2012 fix sein muss, schlägt Kern ein schrittweises Vorgehen vor: Die Finanzierung müsse in Gesprächen mit der ÖVP rasch „unter Bedingungen“ für die Universitäten festgeschrieben werden. Die Details zum Uni-Zugang und der Dotierung der einzelnen Fächer sollten dann „im gebotenen Zeitraum gewissenhaft diskutiert“ werden.

Den „Strohhalm“, den die Rektoren skizzierten, um den „maximal wahlkampfgeladenen Deadlock“ vielleicht noch zu brechen, wollte man in Kerns Büro nicht kommentieren: Laut Vitouch könnte die Regierung das Budget mit einer Auslaufklausel beschließen, also: mit einem Zielkatalog und einem Stichtag, bis zu dem die Studienplatzfinanzierung beschlossen sein muss – sonst wird der Budgetbeschluss hinfällig. „Es wäre dann Aufgabe einer künftigen Regierung, die Studienplatzfinanzierung ohne den halsbrecherischen Zeitdruck umzusetzen“, so Vitouch.

„Politische Verantwortungslosigkeit“

Wenn nichts passiert, überlegen sich die Unis Maßnahmen. „Selbstverständlich werden wir uns mit den Mitteln, die wir haben und die wir teilweise auch erfinden werden, gegen politische Verantwortungslosigkeit zur Wehr setzen“, sagt Vitouch. Bei einem Rektorentreffen am Montag will er auch über seinen Vorstoß beraten, als Protestmaßnahme Studienfächer zuzusperren („Die Presse“ berichtete). „Aus meiner Sicht wäre das eine sinnvolle und gebotene Vorgehensweise.“

Das kolportierte Junktim der ÖVP sieht er jedenfalls nicht als zweiten Strohhalm. „Die Gefahr, dass dann in beiden Bereichen nichts passiert, halte ich für nicht gering.“

Auf einen Blick Bis Ende des Jahres muss klar sein, wie viel Geld die Universitäten insgesamt für die Jahre 2019 bis 2021 bekommen. Ex-Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hat 1,35 Milliarden Euro in den Raum gestellt – 510 Millionen Euro davon seien für die neue Studienplatzfinanzierung. Bei der neuen Finanzierung bekommen die Unis grob gesagt Geld pro Studienplatz – je nach Fach gibt es dabei mehr oder weniger Mittel. Die Studienplatzfinanzierung soll auch eine Verbesserung der Betreuungsrelationen bringen. Daher soll sie mit mehr Geld und neuen Schranken einher gehen. Zugangsbeschränkungen wo erforderlich hat auch die SPÖ unter Kanzler Christian Kern im Update des Regierungsprogramms mit der ÖVP paktiert. Es dürfte im aktuellen Modell der Studienplatzfinanzierung drei Möglichkeiten dafür geben. Österreichweit könnten Fächer laut den Rektoren beschränkt werden, wenn die Betreuungsrelationen 75 Prozent über den angestrebten liegen – etwa in Jus. Sind Fächer an einzelnen Unis überlaufen oder schnellt die Nachfrage nach oben, sind lokale Beschränkungen möglich. Zudem sollen Unis auch in unbeschränkten Fächern Selbsttests oder Motivationsschreiben verlangen können.

