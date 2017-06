„Mahrer hat die Bildungsreform getötet“

Wien. Von den einstigen „Fast-geil“-Sagern, Handschlägen und Schulterklopfern vor den Kameras könnte man nicht weiter entfernt sein: Das Gezerre um die Bildungsreform über die seit zweieinhalb Jahren verhandelt und an deren Details monatelang gefeilt wurde, ist am Mittwoch Nachmittag eskaliert. „Aus unserer Sicht hat (Wissenschaftsminister Harald, Anm.) Mahrer die Bildungsreform getötet“, hieß es aus dem Büro von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) zur „Presse“.

Diesem Vorwurf war ein Tag der Konfrontation zwischen den zwei Noch-Koalitionspartnern vorausgegangen. Es habe zwischen der Bildungsministerin und Wissenschaftsminister Mahrer (ÖVP) eine letzte Runde unter vier Augen gegeben, hieß es dann am Nachmittag. Da sei wieder die Schule mit der Uni-Finanzierung junktimiert worden. „Daher wird heute nichts eingebracht.“ Aus der Perspektive des Bildungsressorts war es das jetzt: Die Reform später ins Parlament einzubringen, habe keinen Sinn, weil der Unterrichtsausschuss danach nicht mehr tage.

Im Büro von Wissenschaftsminister Mahrer (ÖVP) versteht man die Aufregung nicht – und erzählt eine völlig andere Version des Treffens: Man habe ein „gutes und konstruktives Gespräch“ geführt. Schule und Uni-Reform seien von Mahrer nicht aneinander gekoppelt worden, stattdessen habe man sich eingehend über einen inhaltlichen Punkt der Bildungsreform, die Bund-Länder-Thematik, unterhalten. „Und der Minister hat sich mit der Bildungsministerin auf weitere Gespräche diese Woche geeinigt.“

Das ist aus Mahrers Perspektive sinnvoll – denn auch beim Zeitrahmen für die Umsetzung der Reform gibt es unterschiedliche Ansichten: Anders als die SPÖ ortete die ÖVP – wie übrigens auch die Grünen und SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil – keine Eile: Man habe noch ein paar Wochen Zeit. Ende Juni sollten die offenen Bildungsthemen ins Parlament eingebracht werden, so Mahrer. An dem notwendigen Extra-Termin für den Unterrichtsausschuss werde es jedenfalls nicht scheitern.

Junktim oder kein Junktim

Dass es ein Tag der Konfrontation werden würde, hatte sich schon abgezeichnet: Die SPÖ warf der ÖVP vor, Bildungsreform und Studienplatzfinanzierung zu verknüpfen – und konterte mit dem Abbruch der Uni-Verhandlungen. In der SPÖ war die Rede von „bösem Spiel“, von Ministern, die nicht ans Telefon gingen und von der Option, die Bildungsreform ohne ÖVP ins Plenum zu schicken. Tatsächlich hatte Mahrer der SPÖ vorgeworfen, bei der Uni-Reform zu bremsen und von einer „großen Lösung für die Bildung, vom Kindergarten bis zur Hochschule“ gesprochen. Ein Junktim bestritt er aber. Er gab sich am Nachmittag gar „verwundert“, dass die SPÖ die beiden Themen verknüpfe. In der Tat hatte die SPÖ das inzwischen (auch) getan: Sie brach die Verhandlungen über die Studienplatzfinanzierung „als Reaktion auf das Junktim der ÖVP“ ab. Weitermachen wollte man erst, wenn Mahrer seinerseits bei der Schule weiter verhandle.

Widersprüchliche Versionen

Darüber, wo – oder ob – es bei der Schulreform inhaltlich hake, gab es ebenfalls widersprüchliche Versionen: Während Grüne und SPÖ davon sprachen, dass man sich in der Vorwoche mit der ÖVP geeinigt habe, hieß es von Mahrer: Das stimme nicht. Außerdem habe er noch Änderungen deponiert, etwa bei den Bildungsdirektionen. Bei der Studienplatzfinanzierung sagt die SPÖ, dass ihnen viele Informationen fehlen und in einer derart schnellen Umsetzung „nichts Seriöses“ herauskommen könne.