Medizinertest: 16.000 Bewerber müssen Emotionen erkennen

15.991 Personen haben sich für den jährlichen Aufnahmetest für das Medizinstudium an den Medizin-Unis in Wien, Graz und Innsbruck sowie der Medizin-Fakultät an der Uni Linz am Freitag (7. Juli) angemeldet. Das ist eine neue Rekordzahl und Plus von fast 1000 Personen bzw. sechs Prozent gegenüber 2016. Insgesamt werden wie im Vorjahr 1620 Studienplätze vergeben - auf einen Platz kommen also rechnerisch zehn Bewerber.

An der Medizin-Uni Wien haben sich 8030 Bewerber (2016: 7519) zum Aufnahmetest für die 740 Plätze angemeldet, davon sind 3218 Männer und 4812 Frauen. In Innsbruck gehen 3670 Interessenten (2016: 3626) für 400 Plätze an den Start, davon 1448 Männer und 2222 Frauen. In Graz gingen 3.359 Anmeldungen für 360 Plätze ein (2016: 3178), davon 1375 Männer und 1984 Frauen. 932 Personen (2016: 806) dürfen sich in Linz Hoffnungen auf einen der 120 Studienplätze machen, davon sind 367 Männer und 565 Frauen.

Elf zu eins in Wien

Rechnerisch kommen damit in Wien elf Studienwerber auf einen Platz, in Innsbruck und Graz je neun und in Linz acht. Allerdings gehen wie bisher 75 Prozent der Studienplätze an allen Unis an Kandidaten mit österreichischem Maturazeugnis, 20 Prozent an Bewerber aus der EU und fünf Prozent an Studienwerber aus Drittstaaten.

Aufgrund der Masse an Bewerbern wickeln alle Unis den Test an externen Standorten ab - in der Bundeshauptstadt in der Messe Wien, in Graz in der Stadthalle, in Innsbruck in den Messehallen und in Linz im Designcenter. Im Schnitt erschienen in den Vorjahren rund 80 Prozent der Angemeldeten auch zum Test - für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren waren 110 Euro zu bezahlen.

Neun Stunden Test

Beim für rund neun Stunden (inklusive Pausen) anberaumten schriftlichen Aufnahmetest für Humanmedizin werden das schulische Vorwissen aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, Lesekompetenz und Testverständnis sowie kognitive Fertigkeiten überprüft. Im Testteil "Soziales Entscheiden" gibt es den neuen Bereich "Emotionen Erkennen": Dabei müssen die Bewerber anhand der Beschreibung einer Situation feststellen, wie sich ihr Gegenüber fühlt.

Die Aufnahmeprüfung für Zahnmedizin ist großteils ident mit dem Text für Humanmedizin, die Testteile zu Textverständnis und Implikationen erkennen werden aber ersetzt durch einen Test in Drahtbiegen und Formen spiegeln, bei dem die Kandidaten ihre manuellen Fertigkeiten nachweisen müssen.

Die Resultate werden voraussichtlich Mitte August vorliegen. Für die Teilnahme am Test ist die Matura noch keine Voraussetzung - spätestens bis zur Inskription muss sie aber vorliegen.

(APA)