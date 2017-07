Medizinstudium: Jeder Fünfte lässt Test ausfallen

Jeder fünfte Bewerber, der sich für den Medizintest angemeldet hat, lässt diesen ausfallen. Knapp 80 Prozent der österreichweit fast 16.000 Kandidaten sind am Freitag zum Aufnahmeverfahren erschienen. Sie rittern um 1620 Studienplätze an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck sowie an der Medizinfakultät der Universität Linz.

Auch in den Vorjahren waren stets rund 80 Prozent der Angemeldeten zum Test gekommen. Aufgrund der Masse an Bewerbern wickeln alle Unis den Test an externen Standorten ab - in der Bundeshauptstadt in der Messe Wien, in Graz in der Stadthalle, in Innsbruck in den Messehallen und in Linz im Designcenter.

Neun Stunden, auch Emotionen

In rund neun Stunden – inklusive Pausen – geht es bei dem Eignungstest um schulisches Vorwissen aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, Lesekompetenz und Testverständnis sowie kognitive Fertigkeiten überprüft. Im Testteil Soziales Entscheiden müssen die Bewerber heuer erstmals Emotionen erkennen.

Die Aufnahmeprüfung für Zahnmedizin ist großteils ident mit dem Text für Humanmedizin, die Testteile zu Textverständnis und Implikationen erkennen werden aber ersetzt durch einen Test in Drahtbiegen und Formen spiegeln, bei dem die Kandidaten ihre manuellen Fertigkeiten nachweisen müssen.

Quote darf beibehalten werden

Die Resultate werden voraussichtlich Mitte August vorliegen. Drei Viertel der Studienplätze sind für Bewerber mit österreichischem Maturazeugnis vorgesehen. 20 Prozent der Plätze gehen an Bewerber aus der EU und fünf Prozent an Studienwerber aus Drittstaaten. Diese Quote darf für Humanmedizin laut EU-Kommission auch künftig beibehalten werden.

(beba/APA)