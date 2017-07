„Misstrauen“: Designierter Mozarteum-Rektor sagt ab

Die Kunstuniversitäten haben in letzter Zeit so ihre Probleme, die Rektorenjobs zu besetzen: Nach jahrelangem Wirbel an der Kunstuniversität Graz und Unstimmigkeiten an der Musikuni Wien ist jetzt das Mozarteum an der Reihe: Der designierte Rektor Reiner Schuhenn wird sein Amt nicht antreten. Es war schon der dritte Versuch, dort einen neuen Chef zu bestellen.

Wie der „Standard“ berichtet, hat der Uni-Rat der Salzburger Universität das Rektorenteam Schuhenns abgelehnt. „Mit dieser Ablehnung wurde mir als neu gewähltem Rektor das Misstrauen ausgesprochen“, sagt er demnach. Begonnen hatte die Rektorensuche 2016 mit der Abberufung von Ex-Rektor Siegfried Mauser, der wegen sexueller Nötigung verurteilt worden war.

Nun geht es zurück an den Start.

