Hohe Durchfallsquote an der TU: „Sehe definitiv keine Fehler bei den Lehrenden“

Die Hochschülerschaft der TU Wien hat zuletzt eine „katastrophale Prüfungssituation“ in Mechanik beklagt und eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Ministerium eingebracht. Die Studierenden würden seit Jahren hinausgeprüft. Beim letzten Übungstest in „Mechanik 2“ seien 97 Prozent negativ beurteilt worden. Was ist da passiert?



Stefan Jakubek: Prüfungen fallen einmal besser und einmal schlechter aus. Warum das diesmal so war, kann ich nicht sagen. Wir haben festgestellt, dass es vier Facebook-Foren zum Fach Mechanik gibt. Dort entstehen Gerüchte: etwa, dass eine ähnliche Aufgabe gestellt würde wie beim letzten Test. Dann lernen die Studenten nur die Aufgabe und vernachlässigen anderes.



Das heißt, dass 97 Prozent das Falsche gelernt haben?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2017)