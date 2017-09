Heimische Unis fallen im "Times"-Ranking großteils zurück

Der Großteil der österreichischen Universitäten ist im „Times Higher Education World University Ranking“ zurückgefallen. Einzig die Universität Innsbruck konnte sich verbessern, die Uni Graz blieb stabil und die Medizinische Universität Graz stieg neu in das Ranking ein.

Das renommierte Ranking reiht die Unis in den fünf Bereichen Forschung, Lehre, Zitierungen, Internationalisierung und Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft. Beste heimische Hochschule bleibt die Uni Wien, die leicht vom 161. auf den 165. Platz zurückfiel. Die Uni Innsbruck verbesserte sich um eine 50er-Gruppe und rangiert nun auf den Plätzen 251-300. Ebenfalls in dieser Gruppe liegt die Medizinische Universität Wien. 2015 lag sie auf den Plätzen 201-250. Neu in das Ranking eingestiegen ist die Medizin-Uni Graz, und zwar in der Ranggruppe 301-350.

Die Technische Universität Wien, die TU Graz und die Uni Linz verloren an Boden. Die Universität Graz bleibt wie im Vorjahr in der Ranggruppe 401-500.

Wie Asien gegenüber Europa aufholt, zeigen die Top-30-Unis: Darunter finden sich bereits drei asiatische Unis, während Europa drei Plätze verloren hat und nur noch sieben Unis in dieser Top-Gruppe hat. Beste kontinentaleuropäische Uni ist erneut die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich auf Rang 10.

USA sind dominant

Die USA dominieren auch die aktuelle Rangliste – 15 der Top-20- sowie 62 der Top 200-Unis sind in den USA beheimatet. Zum ersten Mal in der 13-jährigen Geschichte des Rankings belegen jedoch US-Unis weder den ersten noch den zweiten Platz. An der Spitze liegt erneut die Universität Oxford, gefolgt von der University of Cambridge. Den dritten Platz teilen sich das California Institute of Technology und die Stanford University.

