Die CIA, der geheime Mitbewohner

In diesem ausführlichen Dossier beschäftigen wir uns mit den WikiLeaks-Enthüllungen rund um die Spionage-Fähigkeiten der CIA und was sich hinter dem Begriff "Vault 7" versteckt. Und wie man sich davor schützen kann, denn die größte Schwachstelle an allen Systemen ist der Mensch.

Zudem beleuchten wir die internationalen Tätigkeiten der US-Geheimregierung am Standort Frankfurt und welche finanziellen Möglichkeiten die USA haben.

Auch die Rolle von WikiLeaks und Julian Assange wird im Zusammenhang der CIA-Enthüllungen beleuchtet.