Pensionen: Von wem wir lernen sollten

Es gibt ein gutes Gefühl, zu den Siegern zu gehören. Was ihr Pensionssystem betrifft, bleibt dieses Gefühl den Österreichern leider ähnlich verwehrt wie im Fußball. In den einschlägigen Rankings findet sich das Land zwar nicht unter den Schlusslichtern, aber doch weit abgeschlagen unter ferner liefen. Grund genug, sich die Besten genauer unter die Lupe zu nehmen: Was können wir uns von ihnen abschauen?