SPÖ-Justizsprecher lehnt Sobotkas Pläne als "völlig inakzeptabel" ab

Pünktlich zum Akademikerball, der heute Abend in der Wiener Hofburg stattfinden und gegen den Proteste geplant sind, denkt Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in der „Presse“ über eine Einschränkung des Demonstrationsrechts nach. Gegen die Pläne formiert sich jedoch eine breite Allianz. SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim nannte sie „völlig inakzeptabel". Auch dessen Plan zur Videoüberwachung mit Privatkameras lehnt Jarolim scharf ab. Ihm missfalle insgesamt der „Tonfall" des Innenministers, dem er attestierte, „die Schwachstelle in der Regierung" zu sein. Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB, fand ebenfalls deutliche Worte. „Die Liste von Sobotkas Verhaltensauffälligkeiten nach nicht einmal einem Jahr im Innenministerium ist lang“, kommentierte er und fügte hinzu: „Seine aktuelle Forderung ist aber ein demokratischer Fauxpas, der an Ignoranz und Ahnungslosigkeit schwer zu überbieten ist.“ Das Recht auf freie Meinungsäußerung und damit auf Demonstrationen sei aus gutem Grund in der Verfassung verankert und könne nicht auf Zuruf geändert werden. Es handele sich um ein hart erkämpftes Grundrecht und nicht um ein „Spielfeld für Politiker mit Profilierungsdrang“.

>>> Soll das Demonstrationsrecht eingeschränkt werden?

Auch die Grünen halten die Idee für inakzeptabel und fühlen sich an den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan erinnert. Für den grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz ist Sobotka „der größte Gefährder" der Verfassung. Neos-Verfassungssprecher Niki Scherak sieht durch Sobotkas Vorschlag „eine rote Linie überschritten“. Der Staat dürfe nicht entscheiden, welche Demonstrationen ihm passen und für wen die Grundrechte gelten bzw. für wen nicht: „Damit wird der Willkür Tür und Tor geöffnet.“

Eine Reform des Demonstrationsrechts und damit Sobotkas Vorschläge unterstützte hingegen Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP). „Das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit bleibt gewahrt, aber wir brauchen neue Regelungen, die den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen", forderte der Parteichef eine „sachliche Diskussion". Zur Begründung verwies Mitterlehner unter anderem auf die negativen Erfahrungen mit den Demonstrationen österreichischer Türken gegen den Militärputsch in der Türkei im Sommer des Vorjahres. Mitterlehner hatte damals „mehr Loyalität und Respekt gegenüber Österreich als Gastland" gefordert und kritisiert, dass politische Konflikte aus dem Ausland importiert würden.

Rund 2900 Unterschriften zum Schutz des Demorechts

SOS Mitmensch hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Pläne eine Petition für den Schutz des Demonstrationsrechts ins Leben gerufen, die innerhalb weniger Stunden bereits mehr als 2900 Personen unterzeichnet haben. „Das Demonstrationsrecht gehört zu den Grundelementen einer freien Gesellschaft. Dass der Innenminister jetzt eine Attacke auf die Freiheit unserer Gesellschaft reitet, ist skandalös“, kritisierte Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. Außerdem erinnerte er daran, dass sich Sobotka noch im Dezember als Verteidiger einer „freien, offenen und demokratischen Gesellschaft“ präsentiert hatte, die „sich ihre Lebenshaltung, ihre Sitten und Gebräuche vom Terror nicht rauben lassen darf." Umso unverständlicher sei es, dass Sobotka jetzt selbst den massiven Abbau eines grundlegenden demokratischen Rechts betreiben wolle.

Ähnlich argumentiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace. „Versammlungs- und Demonstrationsrechte wurden von früheren Generationen hart erkämpft und dürfen jetzt nicht zum Spielball eines ÖVP-Innenministers werden“, kritisierte Geschäftsführer Alexander Egit. Sie fordert von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), „Sobotkas demokratiepolitisch inakzeptablen Vorschlag umgehend zurückzuweisen“. Greenpeace befürchtet weiters, dass die persönliche Haftung des Versammlungsleiters für Schäden, die dritte, etwa Hooligans, zeitgleich und mutwillig verursachen, dazu führen wird, dass in Zukunft kaum noch jemand dieses Risiko auf sich nehmen wird. „Derartige Schadenersatzforderungen könnten selbst eine relativ große Organisation wie Greenpeace in finanzielle Probleme bringen. Für kleinere Initiativen oder gar Privatpersonen würden solche Vorfälle den sicheren Ruin bedeuten“, warnte Egit. Außerdem sei der Versammlungsleiter schon jetzt für die Sicherheit und den gesetzmäßigen Ablauf bei Demonstrationen verantwortlich und bei Verstößen mit einer Strafe von bis zu sechs Wochen Arrest bedroht.

Heinz Patzelt von Amnesty International kritisierte im Ö1-„Morgenjournal“ die „serienweise schwerst menschenrechtswidrige, verfassungsrechtlich undenkbare Vorschläge“ Sobotkas. Am Demonstrationsrecht dürfe nicht herumgedeutelt werden. Das gelte aus Patzelts Sicht auch für „Spaßdemos“: „Ich nehme sehr viel lieber eine Spaßdemo in Kauf, die allen lästig ist und unzweifelhaft das Demonstrationsrecht konterkariert, als einen Innenminister und eine Regierung zu haben, die entscheidet, wer gegen sie demonstrieren darf und wer nicht.“

"Das ist geradezu eine Einladung an Demo-Gegner"

Ebenfalls vehement gegen Einschränkungen des Versammlungsrechts tritt die Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien auf. „Wie stellt sich der Innenminister das vor: einen einzelnen Versammlungsleiter für das Verhalten von mehr als 100.000 DemonstrantInnen verantwortlich und haftbar zu machen?“, meinte Obfrau Lui Fidelsberger in einer Aussendung. „Das ist außerdem geradezu eine Einladung an Demo-Gegner, sich als Agents provocateurs unter eine unerwünschte Demo zu mischen und deren Veranstalter durch Randale und Vandalismus in den finanziellen Ruin zu treiben.“

Der Handelsverband sieht Sobotkas Ideen hingegen durchaus als Schritt in die richtige Richtung an. Immerhin seien Händler oft die unbeteiligten Leidtragenden bei Demonstrationen. „Neben nicht planbarer Umsatzeinbußen durch Sperren und dem Attraktivitätsverlust ganzer Einkaufsstraßen, werden sie auch immer wieder mit den Kosten durch Sachbeschädigung konfrontiert“, betonte Geschäftsführer Rainer Will und forderte eine bessere Lösung. Die von Sobotka geforderte Haftung der Organisatoren für Sachbeschädigungen geht der Interessensvertretung der Händler aber zu weit. Sehr wohl wünschenswert wären aus Sicht des Verbandes längere Vorwarnzeiten, deklarierte Demozonen sowie ein Ansprechpartner bei jeder Demonstration.

FPÖ und Team Stronach unterstützen Sobotka

Eindeutige Unterstützung für die Vorschläge von Sobotka kam am Freitag von FPÖ und Team Stronach. Die beiden Rechtsparteien begrüßen insbesondere auch die Idee, Demoveranstalter für Schäden in die Haftung zu nehmen. Auch Einschränkungen bei Geschäftsstraßen und Hauptverkehrsrouten seien eine langjährige Forderung der FPÖ, so Generalsekretär Herbert Kickl. Zwar bekennen sich die Freiheitlichen zum Demonstrationsrecht, aber: „Das Demonstrationsrecht darf eben nicht dazu benutzt werden, um unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung regelmäßig die halbe Stadt lahm zu legen." Daher sei die FPÖ für Reformen gesprächsbereit.

Team Stronach-Generalsekretär Christoph Hagen erwartet „weniger Radau und Krawalle", wenn Demoveranstalter für Schäden haften.

>>> Petition von SOS Mitmensch zum Schutz des Demonstrationsrechts

(Red.)