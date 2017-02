Eisenstadts Bürgermeisterbüro soll Bürgerdaten weitergegeben haben

(c) APA (HERBERT PFARRHOFER)

Das Büro des Bürgermeisters von Eisenstadt, Thomas Steiner, - dieser ist gleichzeitig Landesparteiobmann der ÖVP Burgenland - soll widerrechtlich Daten von Eisenstädtern an die Volkspartei Burgenland weitergegeben haben. Diesen Vorwurf erhob am Freitag die SPÖ Eisenstadt. Bis zu 300 Namen samt Adressen und Geburtsdatum sollen so bei der ÖVP gelandet sein.

Aufgefallen sei dies durch einen "Irrläufer", erklärte Vizebürgermeister Günter Kovacs (SPÖ). Ein Mail mit der stadtinternen Geburtstagsliste für Jänner und Februar 2017 im Anhang sei an die ÖVP Burgenland und in Kopie an ein Mitglied der SPÖ Eisenstadt gegangen. Diese Listen seien jedoch eigentlich nur für Bürgermeister, Vizebürgermeister, Stadträte und Stadtsenat gedacht um Jubilaren ab dem 40. Lebensjahr im Namen der Stadt zum runden Geburtstag zu gratulieren. Eine Weitergabe ist laut Kovacs gesetzeswidrig. Das irregeleitete Mail sei vom Büro des Bürgermeisters verschickt worden.

Kovacs vermutet nun, dass es sich bei dem Mail nur um die "Spitze des Eisbergs" handelt. "Wie lang geht das schon so", fragte der Vizebürgermeister. Er sieht Erklärungsbedarf beim Stadtchef und kündigte an, notfalls die Staatsanwaltschaft mit der Sache zu beauftragen.

(APA)