Grazer Grüne pochen auf einen autofreien Tag pro Woche

Die Grünen haben zum Abschluss des Wahlkampfes in Graz am Freitag noch einmal versucht, ihre Unterstützer für die letzten zwei Tage vor der Gemeinderatswahl zu motivieren. Spitzenkandidatin Tina Wirnsberger pochte dabei auf einen autofreien Tag pro Woche und Fahrrad-Highways gegen die Feinstaubbelastung. Außerdem warnte sie abermals vor einer möglichen Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ mit der FPÖ.

Nach den frostigen vergangenen Wochen zeigte sich das Wetter zum Wahlkampffinale von seiner besten Seite - bei Sonnenschein konnten die Grünen Freitagvormittag nahe der Hauptbrücke über die Mur Krapfen und Tee an ein paar Dutzend Fans verteilen. "Wir haben alle gehustet", spielte Wirnsberger in ihrer Rede auf die Feinstaubbelastung in der steirischen Landeshauptstadt an. Die Grünen seien die einzigen gewesen, die im Wahlkampf Lösungen vorgeschlagen hätten. Parallel gab freilich das Land Steiermark in einer Pressekonferenz bekannt, als Maßnahme zur Verbesserung der angespannten Luftqualitätssituation seine Öffi-Ticketaktion auszudehnen.

"Wir wollen dazugewinnen bei dieser Wahl"

Wirnsberger ging jedenfalls einmal mehr auf die blaue Konkurrenz ein: Die Menschen "wollen nicht gespalten werden", betonte sie. Die Frage des Zusammenlebens - "ob wir alle Platz haben in dieser Stadt" - sei eine entscheidende, es brauche dafür starke Grüne. "Wir wollen dazugewinnen bei dieser Wahl", bekräftigte die Spitzenkandidatin. Man bekomme viel positive Resonanz, aber wichtig sei, dass die Leute am Sonntag zur Urne schreiten, also müsse man in den letzten beiden Tagen noch einmal mobilisieren, bat sie die Helfer.

"Am Sonntag wird ein Plus vor diesem Ergebnis stehen", zeigte sich der Grüne Landessprecher Lambert Schönleitner optimistisch. Er bedankte sich für "eine kräftige Wahlbewegung", denn "es geht um sehr viel bei dieser Wahl". Es würde der Stadt gut tun, wenn die Grünen wieder mehr Verantwortung übernehmen könnten, glaubt er. Auch in Sachen Murkraftwerk hat Schönleitner noch nicht aufgegeben - man müsse die Bevölkerung befragen, ob sie hinter dem Projekt stehe oder nicht, betonte er einmal mehr. Das Landesverwaltungsgericht hatte zuletzt entschieden, dass der negative Bescheid für eine Volksbefragung in Graz zum umstrittenen Kraftwerk rechtens war.

