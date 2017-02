Tirols Ex-Landeshauptmann: Strache ist "einfach gestrickt"

Tirols Altlandeshauptmann Wendelin Weingartner (ÖVP) hat sich gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ im Bund ausgesprochen. "Eine Regierungsbeteiligung der FPÖ ist auf Bundesebene nicht wünschenswert", erklärte Weingartner, der schon in seiner aktiven Zeit als Landeshauptmann von Tirol von 1993 bis 2002 nie als besonderer Freund der Freiheitlichen galt. "Alle Asylwerber zu Feindbildern zu erklären, ist falsch", meinte er. Diese "Fremdenfeindlichkeit" sei ihm "etwas zuwider". Auch die Position der FPÖ zur Europäischen Union behagt dem früheren Landeschef nicht, wie er im Interview anlässlich seines bevorstehenden 80. Geburtstages am 7. Februar sagte.

Er sei bekanntermaßen kein Freund Jörg Haiders gewesen, aber dieser sei ein "politisches Phänomen" gewesen, wenn auch ein "nicht ungefährliches", führte Weingartner aus. "Jörg Haider war sehr gebildet und hatte eine hohe Intellektualität. Man muss sagen: Er war schon ein besonderer Mensch", so Weingartner in der Rückschau auf den mittlerweile verstorbenen Kärntner Landeshauptmann. Dem aktuellen FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache schreibe er diese Attribute nicht zu, dieser sei "einfach gestrickt". Haider sei sich allerdings ob seiner vielschichtigen Persönlichkeitsstruktur auch letztendlich selbst im Weg gestanden.

Auch in Tirol ortete Weingartner im Personellen Unterschiede zwischen der Haider- und der Strache-FPÖ. Früher habe es etwa mit dem ehemaligen Dritten Nationalratspräsidenten Siegfried Dillersberger und einigen anderen auch "interessante Leute" gegeben, mit denen man gut diskutieren habe können. "Ich würde nicht meinen, dass es in der jetzigen FPÖ solch attraktive Persönlichkeiten gibt", meinte Weingartner.

Schwarz-grün in Tirol "ist es keine schlechte Regierung"

Mit der nach der Landtagswahl 2013 von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) gezimmerten schwarz-grünen Koalition sei er "durchaus zufrieden": "Aus heutiger Sicht ist es keine schlechte Regierung". Tirol befinde sich in einer "guten Situation", die wirtschaftliche Lage sei zufriedenstellend und die Landesfinanzen zweifelsohne "in Ordnung". Zu einer schwarz-grünen Festlegung im Wahlkampf riet Weingartner der Volkspartei allerdings nicht - diese werde aber ohnehin nicht erfolgen. Die ÖVP müsse "offen sein", und schauen welche Positionen von den anderen Parteien nach der Wahl bezogen werden. Und überdies: "Zuviel grün wird in Tirol auch nicht gut sein", stellte Weingartner fest.

Mit Platter, der früher als Weingartner-Mann galt, habe er nach wie vor ein "gutes Verhältnis". Dieser brauche zwar seinen Rat nicht, aber man tausche sich aus - besonders in Südtirol-Fragen. Er habe den jetzigen Landeschef forciert, erinnerte Weingartner. "Er ist ein typisches Tiroler Polittalent", urteilte der Noch-79-Jährige über seinen Nach-Nachfolger. "Er ist sehr fleißig, kann mit den Leuten gut umgehen und er sagt nie dumme Sachen", fand er lobende Worte für den Amtsinhaber. Die Tiroler Volkspartei, die von ihm geöffnet worden sei, sah Weingartner inzwischen gut aufgestellt: "Die bündische Struktur ist nicht mehr so stark". Der Einfluss der Bünde habe nur in der Zwischenphase, also zwischen ihm und Platter, ein "Revival" erlebt, meinte Weingartner in Anspielung auf den damaligen Landeshauptmann Herwig van Staa. Letzterer gilt nicht gerade als Weingartners "Intimfreund".

Nicht gänzlich zufrieden zeigte sich der Ex-Landeshauptmann mit der Entwicklung der Europaregion Tirol bestehend aus Tirol, Südtirol und dem Trentino. Es hätte "einiges mehr geschehen" können. Dafür verantwortlich machte Weingartner eher die Südtiroler Seite. "Die Distanz zum politischen Rom ist dort geringer geworden. Irgendwie ist man Teil des Staates geworden", analysierte Weingartner, der auch aufgrund seiner Familiengeschichte mit der autonomen Provinz verbunden ist. Daher habe man weniger Interesse an anderen Kooperationen. "In der Praxis gibt es viele Widerstände und Egoismen", befand der frühere Landeshauptmann.

(Wolfgang Eder/APA)