Kurz: "Wer illegal in Wien ist, erhält Steuergeld"

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Die Presse: Die vergangenen innenpolitischen Wochen in einer Nussschale: Kanzler Kern hat einen Plan A, die ÖVP legt sich quer, Kern setzt ein Ultimatum und droht mit Neuwahl, die ÖVP gibt nach. Die Koalition einigt sich. Danach geht das Geplänkel zwischen Innenminister, Kanzler und Co. weiter. Was wird das: weder Neuwahl noch Neustart?

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 7 Minuten

1253 Wörter

1 Bild Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden

("Die Presse am Sonntag", Print-Ausgabe, 05.02.2017)