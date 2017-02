Nagl hofft in Graz auf eine vierte Amtszeit als Bürgermeister

Bei Sonnenschein hat Sonntagfrüh in Graz die vorgezogene Gemeinderatswahl begonnen. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) zeigte sich bei der Stimmabgabe "nervös wie immer". Er wünsche sich als Ergebnis der Wahl, dass eine "stabile" Koalition machbar sei und hoffe auf Partner, "die mit mir wirklich etwas bewegen wollen".

Die Neuwahl war notwendig geworden, da Bürgermeister Nagl für sein Budget keine Mehrheit gefunden hatte, die KPÖ hatte ihre Unterstützung an eine Volksbefragung zum Murkraftwerk geknüpft. Insgesamt sind 222.856 Personen (2012: 209.805) wahlberechtigt, zehn Parteien und Listen stehen zur Auswahl: neben den "Etablierten" ÖVP, KPÖ, FPÖ, SPÖ und Grünen sowie den Piraten stehen auch NEOS, Liste "WIR", Einsparkraftwerk und Liste Tatjana Petrovic am Stimmzettel. Vergeben werden 48 Gemeinderats- und sieben Stadtsenatssitze, in Graz herrscht das Proporzsystem.

Nagl wählte am Sonntag in der Früh als erster der Spitzenkandidaten im Gasthaus Brandhof in der Innenstadt. Man sei im Leben gut beraten, Erwartungshaltungen nicht zu hoch zu schrauben, sagte Nagl vor Journalisten. Er hoffe, dass ihm die Grazer wieder das Vertrauen schenken, meinte Nagl, der sich nach mehr als 13 Jahren im Amt zum vierten Mal um den Stadtchef bewirbt. "Ich stehe zur Verfügung." Seine persönliche Schmerzgrenze verriet er auf Nachfrage nicht.

Endgültiges Ergebnis erst Montagabend

Als zweite der Spitzenkandidaten gab die Grüne Tina Wirnsberger am Sonntag ihre Stimme ab. "Ich bin guten Mutes, denn wir haben die richtigen Themen besetzt", sagte Wirnsberger. Die Wahllokale schließen um 16.00 Uhr. Mit einem vorläufigen Ergebnis - ohne Briefwahlstimmen - wird am frühen Abend gerechnet. Das endgültige Ergebnis liegt am Montagabend nach Auszählung der Briefwahlstimmen vor. Mit 13.626 Wahlkarten wurden doppelt so viele wie 2012 mit 6643 ausgegeben.

Bei der Gemeinderatswahl im November 2012 erreichte die ÖVP mit Bürgermeister Siegfried Nagl mit einem Minus von 4,63 Prozentpunkten 33,74 Prozent (17 Mandate). Die KPÖ legte mit einem Plus von 8,68 Prozentpunkten auf 19,86 Prozent zu (10). Die SPÖ kam mit minus 4,43 Prozentpunkten auf 15,31 Prozent (7). Die FPÖ schaffte mit einem Zuwachs von 2,9 Prozentpunkten 13,75 Prozent (7). Die Grünen verloren 2,42 Prozentpunkte und kamen auf 12,14 Prozent (6). "Pirat" Philip Pacanda zog mit 2,7 Prozent in den Gemeinderat ein (1). Die Wahlbeteiligung lag bei 55,47 Prozent (2008: 52,76 Prozent).

(APA/dpa)