FPÖ zeigt User nach Hassposting auf Kerns Facebook-Seite an

Die FPÖ will einen User anzeigen, der auf der Facebook-Seite von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) gegen den Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) gehetzt haben soll. Der User "Günther Hahn-Foki" habe dort laut einer Aussendung der Freiheitlichen am Sonntag geschrieben, Hofer sei "ein Pharisäer und ein braunes dreckschwein erster Güte".

Hofer zeigte sich darüber entsetzt und kündigte rechtliche Schritte gegen den User und den Seitenbetreiber an, hieß es gegenüber der APA. Das Posting auf Kerns Seite sei laut Aussendung nicht gelöscht worden.

Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern rief daraufhin am Sonntag auf seiner Facebook-Seite zu Sachlichkeit auf. Kern wies in einem Posting Sonntagmittag darauf hin, "dass Hasspostings - ganz egal gegen wen - auf unserer Seite nicht toleriert werden". In betreffenden Fall sei der User "zurechtgewiesen" worden und habe sich einsichtig gezeigt. "Gebt Hasspostings keine Chance!", forderte Kern in dem Beitrag weiter.

