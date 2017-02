Graz-Wahl: ÖVP legt zu, KPÖ bleibt zweitstärkste Kraft

(c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Keinen großen Umbruch, aber deutliche Verschiebungen bringt die Grazer Gemeinderatswahl heute, Sonntag. Laut Sora/ORF-Hochrechnung legt die ÖVP deutlich zu, die SPÖ verliert massiv - ihr droht der Absturz auf Platz 5. Die KPÖ kann Platz 2 mit deutlichem Abstand zur FPÖ auf Platz 3 halten. Die Grünen verlieren etwas, die Neos ziehen anstelle der Piraten in das Stadtparlament ein, war die Prognose.

Um 17.00 Uhr wies Sora in seiner Hochrechnung die ÖVP mit 37,4 Prozent (plus 3,7) aus, die KPÖ mit 20,1 (+0,3), die FPÖ mit 16,1 (+2,4), die Grünen mit 10,6 (-1,5), die SPÖ mit 10,3 (-5,0), die NEOS (erster Antritt) mit 3,9 Prozent und die Piraten mit 1,1 Prozent (-1,6). Die ÖVP dürfte ihren Mandatsstand um zwei auf 19 erhöhen, die FPÖ um eines auf acht zulegen. Die SPÖ muss voraussichtlich auf zwei Sitze verzichten und hat nur mehr fünf, die Grünen verlieren eines auf fünf Mandate. Die KPÖ bleibt bei zehn - und das eine bisher von den Piraten gehaltene Mandat besetzen künftig die NEOS. Unverändert dürfte die Zusammensetzung der Stadtregierung bleiben: Die ÖVP bekommt laut Hochrechnung drei Regierungssitze, KPÖ, FPÖ, Grüne und SPÖ je einen.

Grüne und SPÖ müssen allerdings noch um die Vertretung in der Stadtregierung zittern: Ihr Stadtratsposten könnte zur KPÖ wandern, wenn es für diese Kommunisten sehr gut läuft, erklärte SORA-Geschäftsführer Christoph Hofinger im ORF. Auch "das eine oder andere Mandat" könnte noch wandern, aber im Prinzip sei die Hochrechnung schon stabil. Ausgezählt waren zum Zeitpunkt der ersten veröffentlichten Prognose 34 Prozent der Stimmen. Das vorläufige Endergebnis ohne Briefwahl wird gegen 19.00 Uhr erwartet.

222.856 Personen stimmberechtigt

Das offizielle Endergebnis mit den Stimmen der Briefwahl wird am Montag am Abend vorliegen. Dabei sind 222.856 Personen (2012: 209.805) wahlberechtigt, zehn Parteien und Listen stehen zur Auswahl.

Nagl bewarb sich nach mehr als 13 Jahren im Amt zum vierten Mal um den Stadtchef, der vom Gemeinderat gewählt wird. Vergeben werden 48 GR- und sieben Stadtsenatssitze, in Graz herrscht das Proporzsystem.

Neu sind Neos, Liste "WIR", Einsparkraftwerk und Liste Petrovic

Dem Votum stellten sich zehn Parteien, neben den im Gemeinderat vertretenen ÖVP, KPÖ, FPÖ, SPÖ und Grünen sowie den Piraten stehen bei der um ein Jahr vorverlegten Wahl neue Listen am Stimmzettel: Neos, Liste "WIR", Einsparkraftwerk und Liste Tatjana Petrovic. Das endgültige Ergebnis liegt am Montagabend nach Auszählung der Briefwahlstimmen vor. Mit 13.626 Wahlkarten wurden doppelt so viele wie 2012 mit 6.643 ausgegeben.

Die Wahl 2012 Bei der Gemeinderatswahl im November 2012 erreichte die ÖVP mit Bürgermeister Nagl mit einem Minus von 4,63 Prozentpunkten 33,74 Prozent (17 Mandate). Die KPÖ legte mit einem Plus von 8,68 Prozentpunkten auf 19,86 Prozent zu (10 Mandate). Die SPÖ kam mit minus 4,43 Prozentpunkten auf 15,31 Prozent (7 Mandate). Die FPÖ schaffte mit einem Zuwachs von 2,9 Prozentpunkten 13,75 Prozent (7 Mandate). Die Grünen verloren 2,42 Prozentpunkte und kamen auf 12,14 Prozent (6 Mandate). "Pirat" Philip Pacanda zog mit 2,7 Prozent in den Gemeinderat ein (1 Mandat). Die Wahlbeteiligung lag bei 55,47 Prozent (2008: 52,76 Prozent).

