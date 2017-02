Stelzer ist Oberösterreichs Neuer

Zuletzt war sein Bekanntheitsgrad schon etwas gestiegen: Thomas Stelzer, Oberösterreichs Bildungslandesrat, versuchte sich mit aller Kraft zu profilieren. Das klappt in der schwarz-blauen Koalition, die in Oberösterreich regiert, ganz gut. Denn sowohl die Einführung eines Wertkodexes in Schulen als auch die Diskussion über die Deutschpflicht am Schulhof, für die er als Bildungslandesrat (mit)verantwortlich war, sorgten über die Grenzen des Bundeslandes hinweg für Aufsehen. Wohl nicht ohne Kalkül.

