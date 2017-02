Kärntens Ex-Landeshauptmann Dörfler sagt heute vor Gericht aus

Am Landesgericht Klagenfurt ist am Donnerstag der Untreue-Prozess gegen die freiheitlichen (Ex-)Politiker Gerhard Dörfler, Uwe Scheuch, Harald Dobernig und Stefan Petzner sowie zwei Geschäftsführer der Landesimmobiliengesellschaft LIG mit der Befragung der Angeklagten fortgesetzt worden. Am Vormittag war Geschäftsführer Johann Polzer an der Reihe, für den Nachmittag war Dörfler geladen.

Es geht um ein ursprünglich als Standortbroschüre geplantes Druckwerk samt Image-DVD, das kurz vor der Landtagswahl 2009 an alle Kärntner Haushalte versendet wurde. Vor Versand wurde das Material noch umgestaltet und der Werbelinie des damaligen BZÖ angepasst, samt prominenter Positionierung der Parteispitzen Dörfler, Scheuch und Dobernig, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Petzner und Dobernig haben bereits gestanden. LIG-Geschäftsführer Rene Oberleitner beteuerte beim letzten Prozesstermin vor zwei Wochen seine Unschuld, auch Polzer bekannte sich am Donnerstag "nicht schuldig". Bei Dörfler geht es zudem um Vorteilsannahme. Er soll bei einem Bauprojekt des Landes von der Baufirma einen "Sponsoringbeitrag" gefordert haben.

