Die Welt des Wolfgang Sobotka

Warum Wolfgang Sobotka so handelt, wie er handelt, versteht sein Gegenüber nicht immer. Nicht nur beim Koalitionspartner SPÖ, auch in der ÖVP sind manche nicht glücklich über Sobotkas Alleingänge. Erst legt er sich quer und will das Update zum Regierungsprogramm nicht unterschreiben. Dann tut er es doch, um kurz darauf wieder einen Alleingang zu wagen, indem er Pläne für eine Einschränkung des Demonstrationsrechts offenbart. Eine Vorgangsweise, die neben der SPÖ auch Parteichef Reinhold Mitterlehner missfiel, der die heikle Sache lieber erst intern besprochen gesehen hätte. Doch was treibt Sobotka bei seinen Vorstößen an? Dazu kursieren mehrere Thesen, wobei manche plausibler als andere sind.

