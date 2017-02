Eva Glawischnig - Normalo unter Fundis und Realos

Ein wenig despektierlich könnte man sagen: Ein Haufen (Post-68er-)Freaks und Eva Glawischnig. So war in etwa das Bild, das sich beim Abendessen nach der grünen Klubklausur im Jänner in einem Lokal im siebenten Wiener Bezirk bot. Da die grünen Abgeordneten mit ihren Schrullen, ihren Agendas, optisch durchaus noch dem alten alternativen Milieu entsprechend. Dort die modische Parteichefin. Eine moderne Frau, die auch in jeder anderen Partei oder in irgendeinem Unternehmen sein könnte. Juristin. Managerin. Ohne alternativen Lebensentwurf. Verheiratet, zwei Kinder, Zweitwohnsitz auf dem Land.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 6 Minuten

1156 Wörter

1 Bild Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.02.2017)