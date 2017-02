Wie Österreich weniger Familiengeld ins Ausland zahlen will

Der Vorsatz, auf den sich die Regierung geeinigt hat, klingt etwas sperrig: SPÖ und ÖVP wollen sich dafür einsetzen, dass „die exportierte Familienbeihilfe indexiert wird“. Was damit gemeint ist: Wenn EU-Bürger in Österreich arbeitet, die Kinder aber im Ausland leben, sollen die Familienleistungen an die dortigen Gegebenheiten angepasst werden. Bis März will die Koalition laut ihrem neuen Arbeitspakt der Europäischen Kommission einen Vorschlag für die Novelle vorlegen. Da Brüssel aber bisher ablehnend auf die österreichischen Pläne reagiert hatte, will die ÖVP auf eigene Faust tätig werden – und eine nationale Lösung finden. Dabei stützt sich die Partei laut Ö1 auf ein neues Gutachten.

