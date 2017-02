Hofer: "Kurz und Kern nicht gefährlich für FPÖ"

Wie geht es Ihnen nach einem Jahr Präsidentschaftswahlkampf?



Norbert Hofer: Vor einem Jahr war ich noch ein relativ ungekannter Politiker. Jetzt ist alles anders: Wann immer du dich in der Öffentlichkeit bewegst, wirst du angesprochen, es werden Selfies gemacht, Menschen reden einen an, dass sie gern mitarbeiten würden. Und es gibt auch immer mehr Anfragen aus der Partei selbst, an Veranstaltungen teilzunehmen.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 7 Minuten

1264 Wörter

3 Bilder Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden