Christian Kern auf den Spuren von Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber, von Jörg Haider und Heinz-Christian Strache: Es ist seine erste politische Aschermittwochsrede, die erste eines SPÖ-Vorsitzenden überhaupt. Und er hält sie an jenem Ort, in dem diese Tradition begründet wurde: im niederbayrischen Vilshofen.

Von den 50er- bis in die 70er-Jahre traten hier die CSU-Vorsitzenden und -Ministerpräsidenten auf, dann übersiedelte man aus Platzgründen ins nahegelegene Passau. Die bayrische SPD nahm daraufhin Vilshofen in Beschlag. Zuerst traf man sich am Aschermittwoch wie zuvor die CSU im „Wolferstetter Keller“, vor einigen Jahren wich man in ein Festzelt aus. Das in diesem Jahr vergrößert wurde.

"So viel Leute wie heuer waren noch nie da"

„So viel Leute wie heuer waren noch nie da“, sagt Antonius Galler aus der Oberpfalz, SPD-Mitglied seit 40 Jahren. Vor Beginn hatten sich draußen vor der Halle zwei mehrere hundert Meter lange Schlangen gebildet. Die Menschen gehen Martin Schulz schauen. „Aber mich interessiert auch der Christian Kern“, sagt Genosse Galler. Ursprünglich hätte der österreichische Kanzler mit Sigmar Gabriel auftreten sollen. Nun ist es eben der neue deutsche Kanzlerkandidat. „Zeit für Martin“- und „Jetzt ist Schulz!“-Schilder liegen auf den Tischen. Sonst stehen auf diesen Bierkrüge und Weißwürste wie bei der Konkurrenz von der CSU. Besonders stolz ist man, heuer die Schwarzen erstmals von der Besucheranzahl übertroffen zu haben. Knapp über 4000 sind es bei der CSU, über 5000 bei der SPD.

Und das wegen Martin Schulz. Der Hype geht auch hier weiter. „Martin, Martin!“, ruft der gesamte Saal, als er das erste Mal die Bühne betritt. Seine Vorredner von der Bayern-SPD reden bereits vom „neuen Kanzler in Berlin“. Erstaunlich oft reden sie auch davon, dass die Sozialdemokratie weiterhin die Partei der „offenen Grenzen“ sei, CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer hingegen wird als Trump- und Orban-Fan geschimpft.

Schließen Christian Kern und Martin Schulz – (c) APA/AFP/UWE LEIN (UWE LEIN)

Aber auch mehrere hundert österreichische Genossen sind da, ganz vorne sitzt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler mit seiner Frau. Und als Elvis Presleys „A little less conversation“ ertönt, wissen auch sie, dass jetzt gleich Christian Kern an der Reihe ist. „Hier spricht die Vorband von Martin Schulz“, sagt Kern, nachdem er die Bühne betreten hat. Der österreichische Kanzler im dunkelblauen Anzug passt vom Habitus so gar nicht in ein Bierzelt. Aber er tastet sich an die eine und andere Pointe heran: „Ich danke für die bayrische Liberalität, dass ihr mich ohne Einreisekontrolle habt einreisen lassen.“ Lacher und Applaus gibt es dafür. Er werde es heute mit einer „staatsmännischen Bierzeltrede“ versuchen, bittet Kern um Verständnis, dass er sich mit gröberen Rundumschlägen zurückhalten werde.

"Sie springen los als Tiger und enden als Bettvorleger"

Als Gegner hat Kern „die Rechtspopulisten“ auserkoren. „Wir haben in Österreich 30 Jahre Vorsprung. Ich kann euch eines sagen: Sie springen los als Tiger und enden als Bettvorleger.“ Also doch wieder ein bierzelttauglicher Kalauer. Nachdem er sich an der „deutschnationalen“ AfD und der „deutschnationalen“ FPÖ abgearbeitet hat, gibt es ernsthaftere Passagen aus seiner Plan-A-Tournee: Die Sozialdemokratie müsste sich wieder an die Spitze des Fortschritts stellen, der Mittelstand dürfe nicht weiter die Rechnung zahlen, die Klein- und Mittelbetriebe, die brav ihre Steuern leisten, während es sich die Großen richten würden.

Kern warnt vor dem Beispiel USA: „Dort ist die Reality Show zum politischen Alltag geworden.“ Er habe nichts gegen Reichtum, aber in den USA würden nun im Kabinett Trump die Reichen regieren. Auch Harald Vilimsky, der freiheitliche Generalsekretär, kommt wegen seines Trump-Selfies in Vilshofen zu Ehren. „Für die Reichen Sekt und Kaviar, für den Rest eine Mauer“, fasst Kern die Politik der „Rechtsdemagogen“ à la Trump zusammen. Dieser wolle auch wieder Kriege gewinnen. „Wir sind besorgt“, sagt Kern, „das ist das Mindeste“. Danach bekommt Kern tosenden Applaus: Weil er sein Sakko ausgezogen hat. Der Justin Trudeau von Niederbayern.

Schließen Kern beim politischen Aschermittwoch – (c) APA/dpa/Daniel Karmann (Daniel Karmann)

Und dann kommt der, der von Kern schon in eine Anfangsbuchstaben-Reihe mit „Schmidt und Schröder“ gestellt wird: Schulz. „Ein überwältigender Anblick“, sagt dieser von der Bühne herab Richtung Publikum. In Passau würden sich zur selben Zeit „die Rechten“, die österreichischen und die deutschen, treffen. Die Sozialdemokratie hingegen sei „seit 150 Jahren das Bollwerk gegen Ausgrenzung, Abschottung und Ultranationalismus“. Schulz wird laut und pathetisch: Die Nationalisten würden den Kindern hier im Saal die Zukunft stehlen. Er wolle keinen Krieg erleben. Die AfD sei eine „Schande für die Bundesrepublik“. Auch seinen Ruf als Eurokrat spricht er an. „Wer ins Kanzleramt will, der muss Europakompetenz haben“, ruft er mit Nachdruck in den Saal. Jubel im Publikum.

Solidarität sei keine Einbahnstraße, das gelte auch für die Flüchtlinge, führt Schulz weiter aus. Als er Viktor Orban anspricht, wie er von den Christdemokraten in Europa hofiert werde, setzt es Pfiffe. Für Orban selbstverständlich. Auch Trump kommt dann noch dran. Erdogan spricht er ebenfalls an: Er sei als Staatsoberhaupt eines befreundeten Staates willkommen, nicht jedoch als Wahlkämpfer. Mit harten Argumenten werde man kämpfen, hier in der Halle und dann in der weiteren Wahlauseinandersetzung, nicht jedoch mit persönlichen Beleidigungen wie Trump. Das hindert Schulz nicht, sich über die „Zwangsehe“ von CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer lustig zu machen. „Die sind nicht mehr ganz beisammen – das ist das Problem dieser beiden Parteien.“

Danach erzählt der heute vor Selbstbewusstsein strotzende Martin Schulz von seinem Leben, das in „einfachen Verhältnissen“ – die Mutter Hausfrau, der Vater Polizist – begann, von der Zeit, als er „den Faden verlor“ – Schulz war Alkoholiker – und wie er eine „zweite Chance“ bekam und diese nutzte. Daraus leitet er ab: Es komme nicht darauf an, ob jemand Abitur habe, jeder Mensch verdiene Respekt. Großer Jubel.