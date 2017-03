Niederösterreich: Helga Krismer wird grüne Spitzenkandidatin

Helga Krismer tritt erstmals als Spitzenkandidatin der niederösterreichischen Grünen bei der Landtagswahl 2018 an. 79,55 Prozent der Delegierten wählten die Klubobfrau und Landessprecherin am Sonntag am Landeskongress in Ybbs auf Platz eins der Landesliste. Gegenkandidaten gab es keine.

Krismer, seit 2003 Landtagsabgeordnete und seit 2010 Vizebürgermeisterin in Baden, ist seit Jänner 2014 Obfrau des Landtagsklubs der Grünen Niederösterreich. Die 44-jährige gebürtige Tirolerin folgte im November 2015 als Landessprecherin auf Madeleine Petrovic, die seit 2002 an der Spitze der Partei im Bundesland stand und bei den vergangenen drei Landtagswahlen Listenerste der Grünen war. Bei ihrer Kür zur Spitzenkandidatin für den Urnengang 2013 hatte Petrovic 74 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten.

Die Einhaltung der Klimaziele, die im Pariser Abkommen verankert sind, seien Krismer ein besonderes Anliegen, teilten die Grünen am Sonntag in einer Aussendung mit. Die Grüne Spitzenkandidatin forderte die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für alle Öffis in Niederösterreich.

Beim Landeskongress mit 180 Delegierten stand die Erstellung des Teams für die nächste Landtags- und Nationalratswahl am Programm. Zwei der vier Mandatare im NÖ Landtag - Petrovic (60) und Emmerich Weiderbauer (62) - kandidieren beim nächsten Urnengang im Bundesland nicht mehr. Von den drei niederösterreichischen Nationalratsabgeordneten tritt Tanja Windbüchler-Souschill nicht mehr an.

