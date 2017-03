Türkische Hacker-Attacke auf Außenministerium

Der Internetauftritt des Außenministeriums ist am Montag neuerlich Ziel eines türkischen Hackerangriffs geworden. Außenamtssprecher Thomas Schnöll bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Österreich". Es handle sich um den dritten Vorfall seit November, der auch der kürzeste war. "Wir mussten nur wenige Minuten vom Netz gehen."

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) lasse sich durch die Angriffe "von seiner Türkei-Politik nicht abhalten", betonte Schnöll. Wegen der DDoS-Attacke (Überschütten einer Website mit so vielen Anfragen, dass sie zusammenbricht) sei die Ministeriumshomepage in Österreich einige Minuten offline gewesen, in Europa etwa 15 Minuten. "Es ist keinesfalls zu einem Abfluss von Daten gekommen", unterstrich der Sprecher.

Urheber der Attacke sei das türkische Hackerkollektiv "Aslan Neferler" gewesen. Laut "Österreich" ist es für rund 600 Angriffe in 150 Ländern verantwortlich gewesen.

(APA)