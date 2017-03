Ein Kurz-Mann für Minister Brandstetters Kabinett

Justizminister Wolfgang Brandstetter ist gerne Justizminister und will das trotz mancher Ablösegerüchte auch noch länger bleiben. Doch soll der nach außen so besonnen auftretende Ressortchef intern ganz schön laut werden können, wie es aus Insiderkreisen heißt. Und er soll sich bisweilen eher beratungsresistent gegenüber Mitarbeitern zeigen. Möglicherweise eine Folge davon: Der Minister ging in den vergangenen Wochen mit manch unausgegorenem Vorschlag an die Öffentlichkeit Für Überraschung sorgen im Ministerium aber nun vor allem die Umwälzungen in Brandstetters Kabinett: